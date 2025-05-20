Мужчинам раскрыли опасность слабой струи мочи

Уролог Москвин: слабая струя мочи и кровь в сперме могут указать на рак простаты

Рак простаты может долгое время протекать без явных симптомов. Врач-уролог Марк Москвин в беседе с aif.ru рассказал, как распознать болезнь, чтобы вовремя обратиться за помощью.

Он отметил, что рак простаты часто находят только при вскрытии. При таком способе обнаружения 30% случаев диагностируют у мужчин от 50 до 80 лет.

Врач добавил, что часто на симптомы не обращают внимания, так как они встречаются при других болезнях мочеполовой системы. При злокачественном процессе может наблюдаться частое мочеиспускание по ночам, слабая струя, дискомфорт и боль внизу живота.

Иногда в сперме или моче замечают кровь. Боль в спине, бедрах и груди может указывать на развитие метастазов в костях или позвоночнике, резюмировал Москвин.

Уролог Радмир Чотчаев ранее напомнил о последствиях нерегулярной интимной жизни для мужского организма. Редкие занятия сексом чреваты воспалением предстательной железы.