Раскрыто опасное последствие редкого секса

Врач Радмир Чотчаев: редкий секс может привести к развитию простатита у мужчин

Нерегулярная интимная жизнь вредна для мужского организма. Редкие занятия сексом чреваты воспалением предстательной железы, сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-уролог Радмир Чотчаев.

Патологический процесс, по его словам, может развиться по нескольким причинам. Это инфекции, вирусы, травмы промежности и нерегулярная интимная жизнь.

«Железа забивается воспалительным секретом, и это приводит, соответственно, тоже к простатиту», — сказал доктор.

Но не следует заниматься сексом в общественных местах. Ura.ru сообщал, что влюбленная пара в Екатеринбурге распугала прохожих интимом возле железнодорожного вокзала. Наполовину оголенные мужчина и женщина легли прямо на землю возле дороги, очевидцы сняли их утехи на камеру.

Ранее ученые Техасского университета в США выяснили, что нерегулярный секс вызывает сильный скачок гормонов, который потом резко снижается. И лучше вообще отказаться от интимных отношений, чем заниматься ими эпизодически.