Мужчина столкнулся с тяжелыми осложнениями после инъекции силикона в пенис

Мужчины в США стали чаще обращаться за медицинской помощью из-за тяжелых осложнениц после введения силикона в пенис. Об этом изданию Daily Mail рассказал пластический хирург из Лос-Анджелеса Тимоти Катцен.

Хирург рассказал об одном случае, когда к нему обратился 60-летний мужчина. Он пожаловался, что после попытке увеличить мужской детородный орган при помощи инъекций силикона, его пенис увеличился в пять раз, а у основания мошонки появилась шишка размером с лимон. Мужчина не мог нормально спать, заниматься сексом и постоянно испытывал боль.

Пациент признался, что первую инъекцию сделал в Мексике, потом еще несколько раз повторял процедуру, результат ему нравился. Однако позже его состояние ухудшилось. Операция по устранению осложнений длилась несколько часов и увенчалась успехом, мужчина смог вернуться к полноценной жизни.

Катцен признался, что в последнее время таких обращений стало больше. Осложнения стали появляться у тех, кто начал вводить силикон много лет назад.

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