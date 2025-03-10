Королевская кобра вцепилась в пенис биолога в бразильском парке

Работу биолога в бразильском экологическом парке Пантанал прервала королевская кобра, которая вцепилась в джинсы мужчины в районе ширинки. Несмотря на все усилия биолога змея отказывалась разжать челюсти. Снятое на месте происшествия видео опубликовал таблоид Daily Mail .

На помощь биологу пришел его коллега, который просунул между челюстями королевской кобры ветку и, используя ее как рычаг, раскрыл пасть змеи.

Специалист по охране дикой природы и спасению змей Кэмерон Браунинг, известный в социальных сетях под псевдонимом Crocodile Cam, написал на своей странице в социальной сети X, что с королевской коброй нужно быть очень осторожным.

«У этой змеи достаточно яда, чтобы убить 20 собак или одного взрослого слона. Взрослого мужчину королевская кобра может убить за 15 минут», — написал Браунинг, комментируя случай в бразильском парке.

По данным журналистов, пострадавшего от нападения змеи биолога доставили в больницу. Но информации о его состоянии пока нет.

Теплая зима и ранняя весна в Московской области привела к раннему пробуждению гадюк. Серпентолог и змеелов Владислав Старков в комментарии 360.ru заявил, что обычно змеи первыми не нападают, если не чувствуют угрозы.

При этом он отметил, что подмосковные гадюки стали чаще заползать на придомовые участки частных домов. Он подчеркнул, чтобы не допустить появления змей нужно поддерживать порядок и не оставлять строительный мусор, где гадюки могут укрыться от летнего солнца.