Мужчин предупредили, что плохая эрекция может быть предвестником инсульта

Врач скорой помощи и профессор Университетов Брайтона и Сассекса Роб Галлоуэй рассказал, что эректильная дисфункция может быть первым признаком серьезных проблем со здоровьем, в том числе инсульта или инфаркта. Об этом сообщила британская газета Daily Mail .

Профессор уточнил, что обсудил эту тему с терапевтом Национальной службы здравоохранения Дэвидом Вайнштейном, который специализируется на мужском здоровье. В частности, эректильной дисфункции, пониженном либидо и низком уровне тестостерона.

«Эректильная дисфункция — это „канарейка в угольной шахте“ сердечно-сосудистых заболеваний, потому что она часто является первым признаком других заболеваний, включая инфаркт и инсульт», — заявил его собеседник.

Вайнштейн объяснил, что проблемы с эрекцией могут возникнуть из-за плохого кровообращения, что связано с неправильным питанием, диабетом, курением, гипертонией или избыточным весом. Кроме того, причиной может оказаться и синдром раздраженного кишечника.

Доктор первым делом посоветовал людям с такой проблемой проверить уровень тестостерона и холестерина, измерить артериальное давление и в целом оценить образ жизни пациента. Необходимо также обратить внимание на психическое здоровье человека. И только после этого врач может назначить лекарства от эректильной дисфункции.

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