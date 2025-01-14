Мужчин предупредили, что плохая эрекция может быть предвестником инсульта

Daily Mail: плохая эрекция может предвещать болезни сердца и сосудов

Фото: Freepik

Врач скорой помощи и профессор Университетов Брайтона и Сассекса Роб Галлоуэй рассказал, что эректильная дисфункция может быть первым признаком серьезных проблем со здоровьем, в том числе инсульта или инфаркта. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Профессор уточнил, что обсудил эту тему с терапевтом Национальной службы здравоохранения Дэвидом Вайнштейном, который специализируется на мужском здоровье. В частности, эректильной дисфункции, пониженном либидо и низком уровне тестостерона.

«Эректильная дисфункция — это „канарейка в угольной шахте“ сердечно-сосудистых заболеваний, потому что она часто является первым признаком других заболеваний, включая инфаркт и инсульт», — заявил его собеседник.

Вайнштейн объяснил, что проблемы с эрекцией могут возникнуть из-за плохого кровообращения, что связано с неправильным питанием, диабетом, курением, гипертонией или избыточным весом. Кроме того, причиной может оказаться и синдром раздраженного кишечника.

Доктор первым делом посоветовал людям с такой проблемой проверить уровень тестостерона и холестерина, измерить артериальное давление и в целом оценить образ жизни пациента. Необходимо также обратить внимание на психическое здоровье человека. И только после этого врач может назначить лекарства от эректильной дисфункции.

Ранее сексолог Павел Фельдман предупредил, что при половом акте меньше двух минут мужчинам стоит бить тревогу.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте