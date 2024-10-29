Сексолог Фельдман: половой акт меньше двух минут — повод для тревоги у мужчин
Сексолог Павел Фельдман рассказал о ситуациях, при которых мужчинам стоит бить тревогу. К ним относится, например, половой акт, который длится меньше двух минут, сообщил News.ru.
По словам эксперта, быстрая эякуляция считается нормой при сильном возбуждении. Однако последующие занятия любовью должны продолжаться от пяти до 10 минут без учета предварительных ласк, добавил специалист.
«Если мужчина перевозбудился и закончил из-за этого быстро, но после способен на более длительный половой акт, тогда все в порядке», — пояснил Фельдман.
Еще одним поводом для беспокойства он назвал проблемы с эрекцией. Речь идет о случаях, когда представитель сильного пола не может осуществить полноценную интимную близость.