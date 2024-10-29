Сексолог Павел Фельдман рассказал о ситуациях, при которых мужчинам стоит бить тревогу. К ним относится, например, половой акт, который длится меньше двух минут, сообщил News.ru .

По словам эксперта, быстрая эякуляция считается нормой при сильном возбуждении. Однако последующие занятия любовью должны продолжаться от пяти до 10 минут без учета предварительных ласк, добавил специалист.

«Если мужчина перевозбудился и закончил из-за этого быстро, но после способен на более длительный половой акт, тогда все в порядке», — пояснил Фельдман.

Еще одним поводом для беспокойства он назвал проблемы с эрекцией. Речь идет о случаях, когда представитель сильного пола не может осуществить полноценную интимную близость.