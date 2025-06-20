Мурашко рассказал, сколько лет жизни отнимает ожирение

Мурашко: россияне с индексом массы тела больше 40 теряют до 10 лет жизни

Жители России, у которых индекс массы тела превышает 40, теряют до 10 лет жизни. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума. Цитату привело РИА «Новости».

«Люди с индексом массы тела от 30 до 35, в среднем теряют два–четыре года жизни. Люди, у которых индекс массы тела свыше 40, теряют до 10 лет жизни», — сказал он.

Глава Минздрава добавил, что у пациентов с лишним весом чаще диагностируют артериальную гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и ишемические болезни сердца.

По прогнозам российских лабораторий, к 2050 году доля россиян с лишним весом может вырасти до 73%. Сейчас от избыточного веса страдают около 60% граждан страны.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин заявил, что свыше 66 миллионов россиян имеют болезни органов дыхания, писал RT.