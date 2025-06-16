«Индекс Инвитро»: к 2050 году доля россиян с лишним весом может вырасти до 73%

В российских лабораториях отмечен тревожный тренд: у каждого пятого взрослого пациента выявляют повышенный уровень глюкозы в крови. По данным проекта «Индекс Инвитро», анализ охватывает период с 2021 по 2024 год и показывает рост распространенности преддиабета и сахарного диабета среди населения России. Об этом написали «Известия» .

«Количество проводимых исследований на протяжении этих лет увеличивалось. Так, в 2024 году тестов на определение глюкозы в крови было выполнено в общем итоге на 37% больше, чем в 2021 году», — процитировал сообщение Ura.ru.

Специалисты лабораторий отмечают, что параллельно с увеличением числа выявленных случаев растет и интерес россиян к диагностике нарушений углеводного обмена. Люди стали чаще сдавать анализы на уровень сахара и гемоглобина. Это позволяет выявлять заболевания на более ранних стадиях и своевременно корректировать образ жизни или назначать терапию.

По мнению экспертов, повышенная настороженность населения по отношению к рискам диабета способствует более раннему выявлению заболеваний. При этом ранее специалисты отмечали, что около 60% россиян страдают от избыточного веса, что считается одним из ключевых факторов риска развития сахарного диабета и сопутствующих заболеваний, смертность от которых достигает 52%.

По прогнозам, к 2050 году доля россиян с лишним весом может вырасти до 73%.