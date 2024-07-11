Мурашко попросили одобрить дистанционные консультации врачей вне клиник

Дистанционные консультации врачей, находящихся вне медучреждений, помогут восполнить недостаток медработников и привлечь к работе специалистов, находящихся в декрете или получивших инвалидность. Об этом заявила Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения, сообщил «Коммерсант» .

Организация обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко и попросила его разрешить телемедицинские консультации, во время которых вне клиники находится не только пациент, но и врач. В Минздраве инициативу пока не прокомментировали.

На сегодняшний день законодательство запрещает проводить дистанционные консультации врачам вне медучреждений. В издании добавили, что в России зафиксировали дефицит медработников — всего стране не хватает 29 тысяч врачей и 36 тысяч медработников среднего звена.

С помощью телемедицины можно продлевать рецепты на лекарства без поездок в поликлинику. В Подмосковье с начала 2024 года жители таким способом получили более пяти миллионов рецептов.