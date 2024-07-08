Более 5 миллионов электронных рецептов на лекарства оформили в Подмосковье с начала года

Льготные лекарства в Московской области можно выписать в электронном виде. С начала года пациенты получили более пяти миллионов таких рецептов на необходимые препараты.

Первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева отметила удобство электронных рецептов — они позволяют пациентам получать лекарства без поездок в поликлинику. Врач может продлить рецепт с помощью телемедицины. Это экономит время жителей.

Электронные рецепты принимают в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис». История выписанных препаратов хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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