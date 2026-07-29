Мурашко назвал бессмысленным норматив приема больного в 15 минут

Норматив, который предусматривает лишь 15 минут на прием пациента врачом, является бессмысленным. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с KP.RU.

«Это усредненные нормативы, которые, по сути дела, и для тех, кто „я только спросить“, и для тех, кто повторно, и для тех, кто первично и нужен осмотр. Жесткий норматив в 15 минут бессмыслен, и сейчас он более пластичный», — сказал глава Минздрава.

Он отметил, что сейчас в рамках эксперимента в клиниках стали внедрять опросники. Когда пациент записывается, ему предлагают ответить, с какими именно вопросами он планирует обратиться к специалисту. Данные таких анкет позволяют гибко рассчитывать время приема.

Ранее Мурашко предостерег от самостоятельного прохождения МРТ. По его словам, ключевым звеном всегда должен оставаться лечащий врач.