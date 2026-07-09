Министр Мурашко предостерег от самостоятельного прохождения МРТ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предостерег граждан от самостоятельного прохождения медицинских исследований, в частности МРТ, без назначения врача. В беседе с корреспондентом «Звезды» он подчеркнул, что к любым диагностическим процедурам необходимо относиться с глубоким пониманием рисков и их реальной необходимости.

Министр отметил, что ключевым звеном всегда должен оставаться лечащий врач, так как позиция пациента «пойду сделаю себе то или иное исследование» может быть опасной для здоровья.

Мурашко напомнил, что даже при расширении программы госгарантий бесконтрольная диагностика вредна: например, во время МРТ используется магнитное поле и препараты контрастного усиления, которые имеют свойство накапливаться в организме.