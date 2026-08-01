Мурашки в ногах оказались симптомом опасной болезни позвоночника

Возникающие время от времени онемение ног или мурашки — это тревожный сигнал о проблемах с позвоночником и повод обратиться к врачу. Об этом «Газете.ru» рассказала нефролог и рефлексотерапевт Миляуша Мамадалиева.

Она пояснила, что такие неприятные ощущения возникают у людей с грыжей межпозвонкового диска, которая сдавливает нервный корешок в поясничном отделе.

«Пациенты часто говорят: нога затекла, будто бегают мурашки, ступаю, как по подушке. Если это повторяется, идет по ноге полосой и связано с болью в пояснице, такой симптом нельзя объяснять только усталостью», — заявила Мамадалиева.

Врач подчеркнула, что тянуть время при возникновении подобных симптомов нельзя, потому что мурашки перерастут в тянущую боль и у человека возникнут проблемы с походкой, которые исправить очень сложно.

Поводом для срочной госпитализации является сочетание боли в спине и онемения ноги при мочеиспускании и дефекации.

Ранее медицинский эксперт Анастасия Григорьева предупредила об опасности отеков, которые возникают во время жаркой погоды. Во время расширения стенки сосудов ослабляются, жидкость попадает в межклеточное пространство. Поэтому если отек сильно жжет, то это требует срочной госпитализации.