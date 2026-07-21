Врач Григорьева назвала опасные симптомы летних отеков

Летние отеки с болью, покраснением, жжением или повышением температуры требуют медицинской помощи. Об этом NEWS.ru . сообщила директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Красноярске Анастасия Григорьева.

Врач пояснила, что в жару организм включает механизмы терморегуляции. Сосуды расширяются, чтобы усилить теплоотдачу, их стенки становятся более проницаемыми, а жидкость выходит в межклеточное пространство и вызывает отек.

По словам Григорьевой, усиленное потоотделение тоже способствует отечности. Организм теряет жидкость и начинает удерживать ее в тканях. Чаще всего отеки появляются на ногах.

Состояние может усиливаться, если человек мало двигается, долго сидит или стоит, находится в неудобной позе или имеет лишний вес. Если отеки возникают часто и долго не проходят, врач посоветовала записаться на прием к терапевту и проверить здоровье.