Москвички получили приглашения на бесплатную проверку фертильности

Жительницы Москвы сообщили, что получили направления на сдачу анализа на антимюллеров гормон (АМГ) для проверки фертильности на порталах Mos.ru и ЕМИАС. При этом самостоятельно к врачам они не обращались. Об этом со ссылкой на читательниц и своих журналистов сообщило издание MSK1 .Когда сотрудница редакции позвонила в поликлинику, то объяснить причину получения направления ей не смогли.

Ситуацию разъяснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она объявила, что в столице запустили новую программу помощи женщинам для планирования беременности.

Проект разработали при участии репродукторов и акушеров-гинекологов. Принять участие в программе могут все женщины в возрасте от 18 до 40 лет и бесплатно сдать анализ АМГ, чтобы узнать состояние своего организма.

Антимюллеров гормон напрямую связан с возможностью женщины забеременеть, но его запас сокращается с каждым годом. В этом случае женщин пригласят в центр женского здоровья для необходимых процедур.

Кроме того, москвичкам предложат бесплатные услуги по заморозке яйцеклеток в специальном криобанке, процедуры экстракорпорального оплодотворения, переноса эмбриона с предварительной генетической диагностикой, в случае если у родителей есть наследственные заболевания.

Ранее тренер Каролина Калиниченко посоветовала беременным занятия плаванием, так как это положительно сказывается на общем состоянии женщины. Она подчеркнула, что это особенно полезно в последние месяцы беременности, но отметила, что сначала нужно посоветоваться с врачом.