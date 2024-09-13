Москвички получили приглашения на бесплатную проверку фертильности
Приглашения москвичек на проверку фертильности объяснили новой программой
Жительницы Москвы сообщили, что получили направления на сдачу анализа на антимюллеров гормон (АМГ) для проверки фертильности на порталах Mos.ru и ЕМИАС. При этом самостоятельно к врачам они не обращались. Об этом со ссылкой на читательниц и своих журналистов сообщило издание MSK1.Когда сотрудница редакции позвонила в поликлинику, то объяснить причину получения направления ей не смогли.
Ситуацию разъяснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она объявила, что в столице запустили новую программу помощи женщинам для планирования беременности.
Проект разработали при участии репродукторов и акушеров-гинекологов. Принять участие в программе могут все женщины в возрасте от 18 до 40 лет и бесплатно сдать анализ АМГ, чтобы узнать состояние своего организма.
Антимюллеров гормон напрямую связан с возможностью женщины забеременеть, но его запас сокращается с каждым годом. В этом случае женщин пригласят в центр женского здоровья для необходимых процедур.
Кроме того, москвичкам предложат бесплатные услуги по заморозке яйцеклеток в специальном криобанке, процедуры экстракорпорального оплодотворения, переноса эмбриона с предварительной генетической диагностикой, в случае если у родителей есть наследственные заболевания.
Ранее тренер Каролина Калиниченко посоветовала беременным занятия плаванием, так как это положительно сказывается на общем состоянии женщины. Она подчеркнула, что это особенно полезно в последние месяцы беременности, но отметила, что сначала нужно посоветоваться с врачом.