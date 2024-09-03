Тренер Калиниченко: плавание положительно сказывается на состоянии беременных

Беременным полезны регулярные занятия плаванием . Такая активность положительно сказывается на общем состоянии женщин и способна облегчить процесс родов в будущем, рассказала тренер Каролина Калиниченко в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, не рекомендуется плавать при тонусе, особенно на последних месяцах беременности. Перед началом тренировок в бассейне женщинам в любом случае нужно проконсультироваться с лечащим врачом, сообщил сайт aif.ru.

Кроме того, плавание помогает избавиться от болей при протрузии, грыжах и искривлениях позвоночника, а также способствует похудению, отметила Калиниченко.