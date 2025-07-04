Крым настиг опасный дирофиляриоз. Распространится ли он по всей России?
Врач Фишкин рассказал о видах дирофиляриоза у людей
В Крыму зафиксирован первый случай заражения дирофиляриозом через укус комара. Климатические условия полуострова идеально подходят для размножения кровососущих насекомых и распространения угрозы. Чем опасна эта болезнь и зашагает ли она по России — в материале 360.ru.
Что такое дирофиляриоз
Это паразитарное заболевание, вызываемое круглыми червями рода дирофилярия. Переносчики личинок — комары, но энтомолог и биолог Роман Хряпин призвал с опаской относиться к слепням и иксодовым клещам.
Эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики, предприниматель Роман Фишкин отметил два вида, которые встречаются у людей. Первый поражает подкожную клетчатку глаза. Второй — легкие и сердце. Он встречается реже.
«Оно не смертельное, но вызывает тяжелые осложнения: поражение глаз, аллергические реакции, гранулемы. До летального исхода дело доходит нечасто. Паразиты могут мигрировать под кожей, вызывая уплотнения. В редких случаях, при поражении легких и сердца, возможны более серьезные последствия», — рассказал Фишкин.
Дирофиляриоз чаще встречается в тропиках и субтропиках, включая Южную Европу, Азию, Африку и Южную Америку. В России случаи регистрируются преимущественно в южных регионах, таких как Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области и Республика Крым. В последней комары также переносят возбудителей малярии, лихорадки Денге, Чикунгунья, Зика, желтой лихорадки, лихорадки Западного Нила и не только.
«То, что происходит у нас на юге, не совсем эксклюзив. Заражения фиксировали в Московской и Тверской областях. Хоть они и единичные, наблюдают их не первый год», — подчеркнул Хряпин.
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Симптомы дирофиляриоза у человека
Признаки заражения проявляются как постепенно, так и через несколько месяцев после укуса. Они зависят от вида паразита и локализации. К основным относят:
- Подкожные узлы. Уплотнения, которые могут мигрировать, так как паразит перемещается;
- Зуд и покраснение. Местное раздражение кожи в области нахождения паразита, иногда сопровождающееся жжением;
- Болезненность. Узелки вызывают неприятные ощущения при пальпации или движении паразита;
- Общие аллергические реакции. Кожная сыпь, крапивница или зуд по всему телу из-за реакции организма на червя. Могут усиливаться при его гибели — в пораженных тканях начнется воспаление;
- Респираторные симптомы: кашель, одышка, боль в груди, в редких случаях кровохарканье;
- Образование гранулем. Паразит может формировать узелки в легких, которые выявляются на рентгене или компьютерной томографии и иногда ошибочно принимаются за опухоли;
- Общее недомогание. Утомляемость, слабость, высокая температура.
При поражении сердца или крупных сосудов возможны более серьезные симптомы, такие как нарушение кровообращения или признаки сердечной недостаточности.
Иногда заболевание протекает без признаков, и паразита обнаруживают случайно.
Дирофиляриоз распространен у собак. Комары могут кусать зараженных животных и затем переносить дирофиляриоз человеку. Понять, что питомец нездоров, получится по следующим признакам:
- Хронический кашель;
- Одышка, затрудненное дыхание;
- Быстрая утомляемость, снижение выносливости;
- Слабость, апатия;
- Потеря веса, снижение аппетита;
- Тусклая шерсть, ухудшение внешнего вида;
- Отеки частей тела и скопление жидкости в брюшной полости;
- Отек век;
- Обмороки или коллапс при тяжелом поражении сердца и сосудов.
Лечение и профилактика
В большинстве случаев от дирофиляриоза можно избавиться, если своевременно провести диагностику. Роман Фишкин отметил, что паразита удаляют хирургическим путем, либо назначают антипаразитарные препараты. При подкожной форме заболевания операцию проводят амбулаторно.
Висцеральные и глазные формы дирофиляриоза требуют стационарного лечения, включая консультации хирургов и офтальмологов.
Меры защиты от заражения
Репелленты «ДЭТА» или с пикардином;
Москитные сетки на окнах;
Одежда с длинными рукавами;
Регулярная обработка животных антигельминтными препаратами.
Возможна ли эпидемия дирофиляриоза в России
Дождливый июнь сделал условия для увеличения численности комаров благоприятными. Но произойдет ли это наверняка, не знает никто.
«Сначала кровососущие появились в апреле. Резкое похолодание и снег привели к тому, что они пропали с радаров. В начале лета тоже все померзли», — пояснил Роман Хряпин.
Он указал на маловероятность массовой эпидемии. С ним согласился Роман Фишкин.
Ключевой фактор, по мнению экспертов, климатический фон. Глобальное потепление расширяет ареал комаров-переносчиков, увеличивая вероятность локальных вспышек, например в центральной части России.
Тем не менее для эпидемии необходимы дополнительные условия: высокая плотность инфицированных животных и низкий уровень осведомленности населения о мерах профилактики.