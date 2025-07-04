Сегодня 18:23 Крым настиг опасный дирофиляриоз. Распространится ли он по всей России? Врач Фишкин рассказал о видах дирофиляриоза у людей 0 0 0 Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Крыму зафиксирован первый случай заражения дирофиляриозом через укус комара. Климатические условия полуострова идеально подходят для размножения кровососущих насекомых и распространения угрозы. Чем опасна эта болезнь и зашагает ли она по России — в материале 360.ru.

Что такое дирофиляриоз Это паразитарное заболевание, вызываемое круглыми червями рода дирофилярия. Переносчики личинок — комары, но энтомолог и биолог Роман Хряпин призвал с опаской относиться к слепням и иксодовым клещам. Эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики, предприниматель Роман Фишкин отметил два вида, которые встречаются у людей. Первый поражает подкожную клетчатку глаза. Второй — легкие и сердце. Он встречается реже. «Оно не смертельное, но вызывает тяжелые осложнения: поражение глаз, аллергические реакции, гранулемы. До летального исхода дело доходит нечасто. Паразиты могут мигрировать под кожей, вызывая уплотнения. В редких случаях, при поражении легких и сердца, возможны более серьезные последствия», — рассказал Фишкин.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Дирофиляриоз чаще встречается в тропиках и субтропиках, включая Южную Европу, Азию, Африку и Южную Америку. В России случаи регистрируются преимущественно в южных регионах, таких как Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области и Республика Крым. В последней комары также переносят возбудителей малярии, лихорадки Денге, Чикунгунья, Зика, желтой лихорадки, лихорадки Западного Нила и не только. «То, что происходит у нас на юге, не совсем эксклюзив. Заражения фиксировали в Московской и Тверской областях. Хоть они и единичные, наблюдают их не первый год», — подчеркнул Хряпин.

Интересно Взрослые особи червей могут жить в теле человека годами, вырастая до 30 сантиметров. Взрослые особи червей могут жить в теле человека годами, вырастая до 30 сантиметров.

Симптомы дирофиляриоза у человека Признаки заражения проявляются как постепенно, так и через несколько месяцев после укуса. Они зависят от вида паразита и локализации. К основным относят:

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Подкожные узлы. Уплотнения, которые могут мигрировать, так как паразит перемещается;

Зуд и покраснение. Местное раздражение кожи в области нахождения паразита, иногда сопровождающееся жжением;

Болезненность. Узелки вызывают неприятные ощущения при пальпации или движении паразита;

Общие аллергические реакции. Кожная сыпь, крапивница или зуд по всему телу из-за реакции организма на червя. Могут усиливаться при его гибели — в пораженных тканях начнется воспаление;

Респираторные симптомы: кашель, одышка, боль в груди, в редких случаях кровохарканье;

Образование гранулем. Паразит может формировать узелки в легких, которые выявляются на рентгене или компьютерной томографии и иногда ошибочно принимаются за опухоли;

Общее недомогание. Утомляемость, слабость, высокая температура.

Фото: Sebastian Kahnert/dpa / www.globallookpress.com

При поражении сердца или крупных сосудов возможны более серьезные симптомы, такие как нарушение кровообращения или признаки сердечной недостаточности. Иногда заболевание протекает без признаков, и паразита обнаруживают случайно. Дирофиляриоз распространен у собак. Комары могут кусать зараженных животных и затем переносить дирофиляриоз человеку. Понять, что питомец нездоров, получится по следующим признакам: Хронический кашель;

Одышка, затрудненное дыхание;

Быстрая утомляемость, снижение выносливости;

Слабость, апатия;

Потеря веса, снижение аппетита;

Тусклая шерсть, ухудшение внешнего вида;

Отеки частей тела и скопление жидкости в брюшной полости;

Отек век;

Обмороки или коллапс при тяжелом поражении сердца и сосудов.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Лечение и профилактика В большинстве случаев от дирофиляриоза можно избавиться, если своевременно провести диагностику. Роман Фишкин отметил, что паразита удаляют хирургическим путем, либо назначают антипаразитарные препараты. При подкожной форме заболевания операцию проводят амбулаторно. Висцеральные и глазные формы дирофиляриоза требуют стационарного лечения, включая консультации хирургов и офтальмологов. Меры защиты от заражения Репелленты «ДЭТА» или с пикардином; Москитные сетки на окнах; Одежда с длинными рукавами;

Фото: Ute Grabowsky/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Регулярная обработка животных антигельминтными препаратами. Возможна ли эпидемия дирофиляриоза в России Дождливый июнь сделал условия для увеличения численности комаров благоприятными. Но произойдет ли это наверняка, не знает никто. «Сначала кровососущие появились в апреле. Резкое похолодание и снег привели к тому, что они пропали с радаров. В начале лета тоже все померзли», — пояснил Роман Хряпин. Он указал на маловероятность массовой эпидемии. С ним согласился Роман Фишкин. Ключевой фактор, по мнению экспертов, климатический фон. Глобальное потепление расширяет ареал комаров-переносчиков, увеличивая вероятность локальных вспышек, например в центральной части России. Тем не менее для эпидемии необходимы дополнительные условия: высокая плотность инфицированных животных и низкий уровень осведомленности населения о мерах профилактики.