Крым настиг опасный дирофиляриоз. Распространится ли он по всей России?

Врач Фишкин рассказал о видах дирофиляриоза у людей

Patrick Pleul/dpa
Фото: Patrick Pleul/dpa/www.globallookpress.com

В Крыму зафиксирован первый случай заражения дирофиляриозом через укус комара. Климатические условия полуострова идеально подходят для размножения кровососущих насекомых и распространения угрозы. Чем опасна эта болезнь и зашагает ли она по России — в материале 360.ru.

Что такое дирофиляриоз

Это паразитарное заболевание, вызываемое круглыми червями рода дирофилярия. Переносчики личинок — комары, но энтомолог и биолог Роман Хряпин призвал с опаской относиться к слепням и иксодовым клещам.

Эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики, предприниматель Роман Фишкин отметил два вида, которые встречаются у людей. Первый поражает подкожную клетчатку глаза. Второй — легкие и сердце. Он встречается реже.

«Оно не смертельное, но вызывает тяжелые осложнения: поражение глаз, аллергические реакции, гранулемы. До летального исхода дело доходит нечасто. Паразиты могут мигрировать под кожей, вызывая уплотнения. В редких случаях, при поражении легких и сердца, возможны более серьезные последствия», — рассказал Фишкин.

Roman Naumov/URA.RU
Фото: Roman Naumov/URA.RU/www.globallookpress.com

Дирофиляриоз чаще встречается в тропиках и субтропиках, включая Южную Европу, Азию, Африку и Южную Америку. В России случаи регистрируются преимущественно в южных регионах, таких как Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области и Республика Крым. В последней комары также переносят возбудителей малярии, лихорадки Денге, Чикунгунья, Зика, желтой лихорадки, лихорадки Западного Нила и не только.

«То, что происходит у нас на юге, не совсем эксклюзив. Заражения фиксировали в Московской и Тверской областях. Хоть они и единичные, наблюдают их не первый год», — подчеркнул Хряпин.

Интересно

Взрослые особи червей могут жить в теле человека годами, вырастая до 30 сантиметров.

Симптомы дирофиляриоза у человека

Признаки заражения проявляются как постепенно, так и через несколько месяцев после укуса. Они зависят от вида паразита и локализации. К основным относят:

Patrick Pleul/dpa
Фото: Patrick Pleul/dpa/www.globallookpress.com
Sebastian Kahnert/dpa
Фото: Sebastian Kahnert/dpa/www.globallookpress.com

При поражении сердца или крупных сосудов возможны более серьезные симптомы, такие как нарушение кровообращения или признаки сердечной недостаточности.

Иногда заболевание протекает без признаков, и паразита обнаруживают случайно.

Дирофиляриоз распространен у собак. Комары могут кусать зараженных животных и затем переносить дирофиляриоз человеку. Понять, что питомец нездоров, получится по следующим признакам:

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Лечение и профилактика

В большинстве случаев от дирофиляриоза можно избавиться, если своевременно провести диагностику. Роман Фишкин отметил, что паразита удаляют хирургическим путем, либо назначают антипаразитарные препараты. При подкожной форме заболевания операцию проводят амбулаторно.

Висцеральные и глазные формы дирофиляриоза требуют стационарного лечения, включая консультации хирургов и офтальмологов. 

Меры защиты от заражения

Репелленты «ДЭТА» или с пикардином;

Москитные сетки на окнах;

Одежда с длинными рукавами;

Ute Grabowsky/Photothek Media Lab
Фото: Ute Grabowsky/Photothek Media Lab/www.globallookpress.com

Регулярная обработка животных антигельминтными препаратами.

Возможна ли эпидемия дирофиляриоза в России

Дождливый июнь сделал условия для увеличения численности комаров благоприятными. Но произойдет ли это наверняка, не знает никто.

«Сначала кровососущие появились в апреле. Резкое похолодание и снег привели к тому, что они пропали с радаров. В начале лета тоже все померзли», — пояснил Роман Хряпин.

Он указал на маловероятность массовой эпидемии. С ним согласился Роман Фишкин.

Ключевой фактор, по мнению экспертов, климатический фон. Глобальное потепление расширяет ареал комаров-переносчиков, увеличивая вероятность локальных вспышек, например в центральной части России.

Тем не менее для эпидемии необходимы дополнительные условия: высокая плотность инфицированных животных и низкий уровень осведомленности населения о мерах профилактики.

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