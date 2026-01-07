Москвичка обнаружила контагиозный моллюск у себя в паху после танцев на шесте

Контагиозным моллюском заразилась москвичка во время танцев на пилоне в одном из столичных клубов. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Девушка несколько раз посещала занятия в разных заведениях, а позже обнаружила у себя в паху прыщи, которые не проходили. На обследовании выяснилось, что это контагиозный моллюск — вирусная инфекция, передающаяся контактным путем.

Поскольку высыпания могли проходить до двух лет, москвичка удалила их лазером за 11 тысяч рублей. По ее мнению, она заразилась из-за плохой уборки в залах и частых танцев на полу.

О подобном случае рассказала еще одна россиянка, которая подхватила инфекцию после занятий стрип-пластикой. Она убеждена, что причиной стал грязный пилон в студии.

