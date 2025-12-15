Медсестра заразила гепатитом С и ВИЧ более 70 человек в КБР

В Кабардино-Балкарии медсестра получила срок за заражение ВИЧ более 70 человек

Медсестру частного санатория осудили за заражение ВИЧ более 70 человек в Кабардино-Балкарии. Женщина проведет в колонии четыре года, сообщило РИА «Новости».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Кабардино-Балкарии, с сентября 2022-го по ноябрь 2023 года в медучреждении в Нальчике персонал регулярно нарушал санитарно-эпидемиологические правила. Там не проводилась дезинфекция, а одноразовые изделия использовались многократно. Это спровоцировало массовое заражение здоровых людей.

Острый вирусный гепатит С и ВИЧ-инфекцию выявили у 76 пациентов. Правоохранители задержали директора, врача-невролога и медсестру. Свою вину они не признавали.

Суд приговорил медсестру к четырем годам колонии общего режима. Уголовное дело в отношении гендиректора и врача прекратили из-за истечения сроков давности. Кроме того, санаторий лишился лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В Краснодаре двухлетняя девочка заразилась грибком половых органов после посещения детского бассейна.