Москвичей предупредили о новом способе мошенничества с записью к врачу

Департамент здравоохранения Москвы сообщил о росте случаев мошенничества, связанных с записью на прием к врачам. Ведомство опубликовало пост в Telegram-канале .

В ведомстве уточнили, что мошенники могут позвонить якобы от имени поликлиники и предложить записаться на прием к врачу или перенести уже существующую запись. Затем они попросят продиктовать код из SMS или отправить личные данные. Делать этого категорически нельзя.

Пациентам напоминают, что работники медицинских учреждений никогда не требуют предоставлять какие-либо коды или личные данные.

Ранее мошенники начали обманывать россиян с помощью фейковых графиков отключений воды.Аферисты действуют от имени управляющих компаний, муниципальных служб или порталов госуслуг.