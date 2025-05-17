Мошенники начали обманывать россиян с помощью фейковых графиков отключений воды

Мошенники придумали новую схему обмана — они начали присылать россиянам фейковые письма, в которых якобы есть график отключений воды. Об этом РИА «Новости» заявил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Аферисты действуют от имени управляющих компаний, муниципальных служб или порталов госуслуг. Они присылают на электронную почту или в Telegram письма, в которых есть ссылка, где якобы можно узнать график отключения воды в доме. При переходе пользователь попадает на фишинговый сайт, а не на официальный ресурс.

Ранее Сбербанк предупредил, что мошенники стали чаще просить россиян брать кредиты в МФО. По информации пресс-службы, преступники все больше переходят в офлайн и стараются использовать схемы с хищением наличных и ценностей.