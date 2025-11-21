Москвичам предложили поменять сигареты на сок в знак поддержки больных раком

ОК и «Онкологика» запустили в Москве социальную акцию по отказу от курения

В торговом центре «Метрополис» в Москве стартовала социальная акция ОК и фонда «Онкологика» по отказу от курения и привлечению к проблеме рака легких. Посетители могут оставить сигареты в «Шаре свежего воздуха» и получить стакан сока, сообщили организаторы.

Брендированная зона ОК со специальным подвесным шаром с весами открылась 21 ноября. В течение трех дней посетители торгового центра смогут отдавать сигареты в знак отказа от вредной привычки и поддержки больных раком легких. За это каждый участник получит порцию свежевыжатого сока из фреш-бара.

Присоединиться к акции можно онлайн. Виртуальный «Шар свежего воздуха» появится в группе «Здоровье в ОК». Пользователи соцсети создадут его сами из эксклюзивного и мотивирующего контента, комментария и класса в расчете 10 граммов чистого воздуха за пост.