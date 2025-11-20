Солнечногорский военный госпиталь получил партию помощи от благотворителей

Предприниматели и общественные деятели закупили партию гумпомощи Солнечногорскому военному госпиталю в Тимонове, где лечатся участники СВО. Ценный груз принял главный врач госпиталя Богдан Стеценко.

Волонтеры привезли оргтехнику, медикаменты и фонендоскопы, которые облегчат работу врачей. Гумпомощь доставили общественный деятель Александр Брух и участник СВО Алексей Кузинков, он сам проходил лечение в Тимонове.

Стеценко поблагодарил гостей за этот вклад. Их визит не последний. Брух и Кузинков обсудили с главврачом, в чем еще нуждается больница, чтобы вернуться с новыми инициативами.

Ранее неравнодушные жители Домодедова отправили гуманитарный конвой в зону СВО. Они собрали то, что поможет бойцам обустроить быт в непростых условиях: инструменты и оборудование.