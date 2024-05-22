Москвич решил судиться с клиникой после лечения импотенции

В Москве мужчину вылечили от импотенции, но он столкнулся с неприятными последствиями. Теперь пациент будет судиться из-за быстрой эякуляции.

По данным Telegram-канала Baza, 27-летний мужчина обратился в клинику в начале года. Он сообщил врачам, что из-за врожденного заболевания столкнулся с импотенцией. Мужчина признался, что уже пытался вылечить проблему, однако результат его не устроил. Поэтому пациент решился на операцию.

Специалисты провели процедуру, при которой закупоривается одна из вен, чтобы кровь оставалась в половом органе. За операцию пациент заплатил 450 тысяч рублей.

Функции полового органа у мужчины восстановились. Однако результат оказался неутешительным: вместо 30 минут, которые прогнозировали врачи, половой акт стал длиться не больше минуты. Пострадавший обвинил в этом медиков и решил получить 250 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и 50 тысяч на адвоката.

Клиника отклонила претензии пациента. Врачи заверили, что сделали все успешно. А мужчина, по словам специалистов, должен был сразу пройти реабилитацию и посетить психолога.