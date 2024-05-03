Сексолог Кульгавчук сообщил, что сексоголизм влияет на психическое здоровье | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 11:27 Сексолог Кульгавчук сообщил, что сексоголизм влияет на психическое здоровье

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Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, как сексоголизм влияет на психическое здоровье.

Медик объяснил, что признаками патологической зависимости от секса считаются частая смена половых партнеров и порнофилия. Такое поведение можно рассматривать в том числе, как «недоласканность» в детстве.

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«Количество сексуальных партнеров увеличивается как снежный ком, но за всем внешним блеском кроется никому не видимая внутренняя пустота», — пояснил Кульгавчук.

Во время своего пути человек начинает осознавать, что он ведет в никуда, вызывая больше апатии и опустошения, чем радости. По словам врача, если самостоятельно решить проблему не получается, нужно идти за помощью к специалисту.