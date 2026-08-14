Московские врачи за 40 часов провели три операции 80-летней пациентке

Хирурги Московской ГКБ имени В. В. Вересаева в течение 40 часов провели сразу три операции потерявшей сознание пациентке. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

Женщину привезли в тяжелом состоянии. Она потеряла сознание из-за нарушения сердечного ритма, упала и сломала шейку бедра.

«В такой ситуации главное — определить порядок действий. Сначала устранить риск остановки сердца, а потом оперировать перелом», — объяснил заведующий отделением хирургического лечения Владислав Горячев.

Сначала врачи установили временный кардиостимулятор, а затем постоянный. После этого травматологи заменили эндопротезом поврежденный тазобедренный сустав. Спустя несколько дней пациентку выписали в хорошем состоянии, она продолжает лечение дома.

Ранее женщина умерла после установки 11 зубных имплантов за один день.