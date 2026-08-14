Женщина умерла после установки 11 зубных имплантов за один день

В Южной Корее 75-летняя женщина по имени Ким, которой за один день установили 11 зубных имплантов, умерла из-за тройной дозы местного анестетика. Об этом сообщило издание The Korea Herald .

Национальная служба судебной экспертизы пришла к выводу, что причиной смерти могла стать передозировка местного анестетика. Ким получила 1088 миллиграммов анестетика во время установки 11 зубных имплантатов за один день.

Рекомендуемая максимальная доза составляет семь миллиграммов на килограмм веса. Ким весила 54 килограмма, поэтому для нее максимум был 378 миллиграммов. В клинике превысили этот показатель в три раза.

Кроме того, одновременная установка такого количества зубов сопряжена со значительными медицинскими рисками. Выяснилось, что в клинике пообещали женщине значительную скидку, если она согласится на это. Полиция ведет расследование.

Ранее петербуржцу пришлось удалить восемь зубов после установки виниров в Турции.