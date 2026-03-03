Московские врачи впервые вживили протез напрямую в бедренную кость

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского впервые в России провели операцию по вживлению протеза в бедренную кость. Заведующий научным отделением травматологии института Алексей Файн в интервью ИС «Вести» рассказал, что в планах масштабировать это исследование.

Тимур Келенджеридзе потерял ногу, попав под поезд в 2018 году. Узнав, что в Институте Склифосовского планируют испытать новую технологию протезирования — вживление имплантата прямо в кость, он вызвался стать первым участником эксперимента.

«С этой гильзой я ходил около восьми лет, и это просто мучение, постоянно что-то натирает, постоянно где-то что-то упирается. В общем, ходить с ней нормально невозможно», — рассказал он.

Для Тимура изготовили титановый имплант в Санкт-Петербурге. Операцию провели в два этапа. Сначала медики вставили штырь в кость на 14 сантиметров, затем сделали пластику мягких тканей, мышц и нервов.

«Основная сложность, с которой мы столкнулись на операции — это была измененная анатомия мышц, они восемь лет работали неправильно, поэтому мы освободили их из рубцов и восстановили точки их крепления», — подчеркнул врач-травматолог-ортопед Александр Мансуров.

Ранее в Санкт-Петербурге хирурги провели уникальную операцию. Они восстановили ногу девочки-подростка, пересадив кость и расширив сосуды.