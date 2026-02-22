Девочке-подростку в Санкт-Петербурге пересадили кость на ноге

В Санкт-Петербурге хирурги провели уникальную операцию. Они восстановили ногу девочки-подростка, пересадив кость и растянув сосуды, сообщил в интервью информационной службе «Вести» врач травматолог-ортопед, ведущий научный сотрудник НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Ярослав Прощенко.

Девочка родилась здоровой, но в младенчестве, после прививки, у нее возникло уплотнение в левом бедре. Позже развился острый гематогенный остеомиелит. Болезнь разрушила костную систему и сделала ребенка инвалидом, одна нога стала короче другой на 20 сантиметров.

«Артерия не так работала… Попал микроб, закупорка, бактерии поразили косточку и распространились по всему организму», — рассказал Прощенко.

Операция прошла в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, оплачиваемой государством, родители школьницы ни за что не платили.

