Проткнувшего щеку вилкой ребенка спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля помогли четырехлетнему ребенку, которому в щеку воткнулась вилка. Мальчик бежал на кухню с острым предметом в руке, но споткнулся и получил ранение.

Зубцы пробили кожу и вошли в область около уха и жевательных зубов. Мама и бабушка ребенка вызвали скорую помощь, которая доставила его в центр. Специалисты провели обследования и необходимую операцию.

«В ходе вмешательства мы тщательно обработали травмированный участок, аккуратно извлекли вилку и ушили травмированные ткани. В данном случае мальчику очень повезло — в этой области расположены околоушная слюнная железа и проходят ветви лицевого нерва. Повреждение этих структур могло повлечь за собой значительно более серьезные последствия, включая стойкие функциональные нарушения», – отметила челюстно-лицевой хирург Анна Алексиадис.

Вмешательство прошло успешно. На второй день ребенка выписали.

Медики призывают родителей внимательно следить за тем, чтобы острые и прочие опасные предметы не находились в зоне видимости детей. Если ребенок получил травму, вдохнул или проглотил инородное тело, необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь, а не пытаться оказать помощь самостоятельно.