Московские врачи спасли студента с инсультом от пожизненного паралича

Угрожавший обширным инфарктом ствола головного мозга тромб крупной артерии обнаружили врачи сердечно-сосудистого центра московской больницы имени Вересаева у 21-летнего студента. Как сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения столицы, молодого человека доставили в отделение с признаками инсульта.

В ходе проведения компьютерно-томографической ангиографии специалисты нашли крупный тромб, который угрожал стволу головного мозга. В случае поражения студент мог попасть в «синдром запертого человека», когда он остается в сознании, все осознает, но не может пошевелиться.

Из-за выявленных у пациента аневризмы подключичной артерии, закупорки сосудов и подозрения на синдром Такаясу, поражении аорты и ее ветвей стандартное лечение с препаратами, растворяющими тромбы, не подошло.

«Совместно с эндоваскулярными хирургами приняли решение о немедленной тромбэкстракции — единственном методе восстановления кровотока в такой ситуации», — заявила заведующая неврологическим отделением больницы Тамара Сырыгина.

Через прокол в бедренной артерии врачи катетером удалили тромб и восстановили кровоток. Симптомы у пациента прошли через несколько часов, а через неделю его окончательно выписали из больницы.

Кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев заявил, что формирование тромба в венах несет в себе смертельную опасность, поэтому необходимо внимательно следить за состоянием ног.