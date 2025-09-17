Кардиолог Крулев указал, что хромота и изменение цвета голени могут говорить о венозном тромбозе

Кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев в интервью «Царьграду» рассказал, что человек может выглядеть здоровым, но иметь риск внезапной смерти от тромба.

Специалист отметил, что на тромб в вене могут указывать хромота, отечность и изменение цвета голени. При венозном тромбозе конечность синеет, при артериальном — бледнеет и становится холодной. Заметив такие изменения, необходимо срочно обратиться к сосудистому хирургу, цитирует доктора радио Sputnik.

Крулев подчеркнул, что образовавшийся тромб на стенке сосуда может быть менее опасен, чем оторвавшийся. Для лечения заболевания и восстановления кровотока применяются антикоагулянты. Со временем человек возвращается к обычной жизни.