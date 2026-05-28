Московские ученые создали гидрогелевую систему для быстрого заживления ожогов

Специалисты Института регенеративной медицины и Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского Университета разработали гибридную гидрогелевую систему, которая помогает быстро лечить ожоги. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Разработка сочетает термочувствительные микро- и наногели с гидрогелевым носителем. Также она дает возможность управлять высвобождением терапевтических веществ в зависимости от температуры поверхности раны.

Руководитель проекта, заведующая лабораторией прикладной микрофлюидики Сеченовского университета Анастасия Шпичка объяснила, что температурные показатели на месте ожога снижаются по мере заживления.

Биосовместимость системы подтвердили в экспериментах in vitro на модели кожи и in vivo на лабораторных животных.

Ранее московские ученые создали линзы для замены природного хрусталика. Разработку сделают доступной по полису ОМС.