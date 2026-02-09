Московские медики спасли проглотившего палочку от чупа-чупса школьника

Врачи вытащили из кишечника московского школьника палочку от чупа-чупса

Проглоченная палочка от чупа-чупса чуть не погубила московского школьника. Подавившегося ребенка спасли врачи Детской больницы имени Башляевой. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

Специалисты провели мальчику гастроскопию. В ходе обследования они нашли палочку от леденца в двенадцатиперстной кишке пациента и вытащили ее при помощи гибкого пинцета.

После малоинвазивной операции школьника выписали из больницы. Угрозы его жизни и здоровью нет.

Врачи больницы посоветовали москвичам обращать внимание на поведение детей после еды. Если ребенок не может глотать, еле дышит, постоянно отхаркивает мокроту или сильно икает, то это повод обратиться в больницу.

В конце прошлой недели врачи оренбургской Областной детской клинической больницы спасли ребенка, проглотившего металлическую ложку длиной 14 сантиметров. Столовый предмет специалисты извлекли во время операции под общим наркозом.