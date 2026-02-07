В Оренбургской области ребенок случайно проглотил 14-сантиметровую ложку

В Оренбургской области врачи спасли ребенка, который случайно проглотил металлическую ложку длиной 14 сантиметров. Об этом сообщили в Областной детской клинической больнице .

Ребенка доставила в больницу бригада скорой помощи. Рентген показал инородное тело в желудке, после чего пациента экстренно госпитализировали в детское хирургическое отделение. Под общим наркозом врачи провели эндоскопическую процедуру и успешно извлекли ложку.

Операция прошла без осложнений, уже на следующий день ребенка выписали домой в удовлетворительном состоянии. Медики напомнили, что проглатывание любых предметов опасно, и в таких случаях важно не пытаться помочь самостоятельно, а сразу обращаться за медицинской помощью.

Ранее специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы смогли спасти ногу 10-летнего ребенка, поврежденную снегоуборочной машиной.