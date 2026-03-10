Московские хирурги успешно пересадили руки

Руководитель клинической группы, член-корреспондент РАН, профессор Наталья Мантурова рассказала, что некоторым пациентам из-за особенностей травм рук может помочь только их полноценное восстановление.

«Единственным шансом для них и для подобных пациентов является аллотрансплантация — пересадка донорского комплекса тканей», — подчеркнула она.

Лишившиеся рук люди могут снова жить полноценной жизнью, но для этого врачам необходимо уделить огромное внимание микрохирургии — ключевому и самому сложному этапу операции. Именно от этого зависит, будет ли работать кисть и как надежно соединятся нервы, сосуды и мышцы.

Операции проводятся в гибридных операционных с уникальным высокотехнологичным оборудованием. Длительность хирургического вмешательства составляет от шести до 12 часов.

