Проглотившую 4 швейные иглы женщину спасли в больнице в Красногорске

В Красногорскую больницу поступила 59-летняя пациентка с жалобами на боль в животе. Врачи провели обследование и обнаружили в брюшной полости четыре швейные иглы.

Женщина рассказала, что около месяца назад проглотила посторонние предметы, которые за это время частично обросли тканями.

«Изначально мы планировали лапароскопию — операцию через небольшие проколы, но из-за открывшегося кровотечения пришлось перейти на лапаротомию — рассечение передней брюшной стенки. В результате мы смогли успешно удалить все четыре иглы», — пояснил заведующий первым хирургическим отделением Николай Мурашов.

Острые предметы проникли сквозь стенки желудка, а один из них даже достиг поджелудочной железы. К счастью, специалисты смогли сохранить орган.

Послеоперационное восстановление прошло без осложнений. Женщину уже выписали.

Хирург напомнил, что проглоченные швейные иглы представляют серьезную опасность. Они способны проколоть внутренние органы, вызвать инфекцию, абсцессы и даже сепсис.

Более того, они могут мигрировать в теле, провоцируя новые повреждения и воспаления. Организм нередко пытается изолировать инородное тело, образуя спайки.

При проглатывании иглы следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, а не пытаться самостоятельно принять меры. Оценить риски и принять верное решение может только специалист.