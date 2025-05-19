Россиянам начали рассылать фальшивые письма от имени главы Роспотребнадзора

Мошенники начали рассылать поддельное письмо «О мерах по профилактике острых кишечных инфекций» за подписью якобы главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Однако в пресс-службе самого ведомства опровергли эту информацию.

Авторы фейка заявили, что в Красноярском крае на алюминиевых банках с газировкой якобы нашли кишечную палочку. На самом деле подобного не происходило.

«Призываем всех обращаться только к официальным источникам информации для получения достоверных данных! Будьте внимательны!» — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее неизвестные злоумышленники сфабриковали еще одно письмо за подписью Поповой. В поддельном документе давались рекомендации по употреблению воды в условиях угрозы холеры. В ведомстве заверили, что ситуация находится под контролем.