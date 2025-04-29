Фейк: Роспотребнадзор разослал письма с предупреждением о вспышке холеры

В Сети завирусилось фото письма, якобы подписанного главой Роспотребнадзора Анной Поповой. В документе прописаны рекомендации об использовании воды для питья в условиях угрозы холеры. Что произошло на самом деле — разобрался 360.ru.

Фейк

В интернете появилась информация, что Роспотребнадзор якобы направил главам регионов и территориальных органов ведомства письма с рекомендациями по использованию питьевой воды. В качестве подтверждения паблики прикрепляли скриншоты распечатанных писем и приложений, подписанных руководителем ведомства Анной Поповой. В документах говорится об угрозе распространения холеры и даются советы по заготовке и употреблению питьевой воды.

Правда

На самом деле, все письма Роспотребнадзора подписываются электронной цифровой подписью и публикуются на сайте ведомства. В данном случае на распечатанных листах присутствует рукописная подпись, что уже вызывает подозрения. Также стоит отметить, что последнее опубликованное на сайте письмо датируется 12 марта 2025 года.

Также в рекомендациях обнаружена пунктуационная ошибка. Во фразе «… по требованию потребителя документы (,) подтверждающие качество…» пропущена запятая.

В Роспотребнадзоре опровергли подлинность письма, распространяемого в Сети. Пресс-служба санитарного регулятора назвала информацию из письма недостоверной.

Кроме того, в Сети также обнаружено подобное письмо, направленное властям Воронежской области. Однако и в этом случае представители Роспотребнадзора опровергли подлинность документов.

В ведомстве дополнительно заявили, что эпидемиологическая ситуация по холере в России стабильная и находится под постоянным контролем регулятора. По данным пресс-службы, за последние 20 лет зарегистрированы только единичные завозные случаи холеры. Также сообщается, что в рамках действующей нормативной правовой базы в стране осуществляется комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, что позволяет эффективно управлять рисками ухудшения эпидемиологической ситуации.

В Липецкой области также призвали не верить слухам про холеру. В пресс-службе регионального правительства заявили, что, по данным областного Роспотребнадзора, информация об угрозе вспышки опасного инфекционного заболевания является ложной и на территории региона холера не зафиксирована.

Местные власти призвали доверять информации только из проверенных официальных источников.

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