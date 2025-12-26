Уролог Индароков рассказал, что низкий уровень тестостерона может проявляться в форме снижения либидо

Уровень гормона тестостерона у взрослого мужчины играет ключевую роль в функционировании организма, регулируя метаболизм, сексуальность, когнитивные способности и общее самочувствие. Уролог-андролог клиник «Будь здоров» Тембулат Индароков рассказал «Газете.Ru» о поддержании оптимального уровня тестостерона.

Нормальная концентрация тестостерона в мужском организме колеблется в пределах от 5,13 до 30,43 нмоль/л. Низкий уровень тестостерона может проявляться в форме снижения либидо, хронической усталости, ухудшения настроения, бессонницы и набора веса. Проблемы с гормонами требуют консультации специалиста, поскольку игнорирование таких сигналов организма может привести к ухудшению здоровья и сокращению продолжительности жизни.

Недостаток тестостерона можно скорректировать путем регулярных занятий спортом, предпочтительно силовых упражнений, и активной сексуальной жизни. Врач подчеркнул важность внимательности к сигналам организма и своевременного обращения к врачу-урологу при появлении соответствующих симптомов.