Молочную продукцию, в которой выявили фальсификат, снимут с продажи

Россельхознадзор изучил пробы молочных продуктов и консервов, которые заподозрили на фальсификацию, и выявил нарушения. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления ведомства.

В трех из 14 положительных проб нашли фальсификацию ультрапастеризованного молока, а в 11 оставшихся — нарушения необходимых стандартов по составу и маркировке.

«Управлением Россельхознадзора в адреса магазинов, в которых реализовывалась небезопасная продукция, направлены письма с требованием изъять товары из оборота», — добавили в пресс-службе.

В магазинах крупных торговых сетей под видом натурального сливочного масла и творога продавали продукты с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой, более известной как «мясной клей».