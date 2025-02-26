Сегодня 17:10 Среди молочки нашли фальсификат. Как распознать подделку и можно ли такое есть? Диетолог Дианова: не все фитостерины и растительные жиры опасны 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Фальсификат с растительными жирами, стеринами и запрещенной в России трансглютаминазой продавался в магазинах крупных федеральных сетей под видом натурального сливочного масла и творога. Какую опасность несут такие продукты и стоит ли их покупать — в материале 360.ru.

Поставками поддельных продуктов занимались 14 производителей, сообщили «Известия» со ссылкой на полученные Общественным советом при Роспотребнадзоре результаты проверок. После проведенных исследований специалисты установили несоответствие массы белка и жира заявленному составу на упаковке. При этом все пойманные за поставки фальсификата производители за последние три года получали предостережения от надзорных ведомств за использование стеринов и трансглютаминазы. Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов объявил, что уже обратился в Генпрокуратуру для проведения проверки и министерство промышленности и торговли, чтобы товар попавшихся на производстве фальсификата молочников убрали с полок магазинов. В надзорном ведомстве объявили, что начали проверку по фактам.

Фото: РИА «Новости»

Чем опасны трансглютаминаза и растительные жиры? Запрещенную с 2020 года в России и странах Евразийского экономического союза добавку трансглютаминазу еще называют «мясной клей» и используют при изготовлении мясных и рыбных полуфабрикатов, чтобы сформировать более густую структуру. Об этом 360.ru рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. Она пояснила, что, попадая в организм человека, добавка склеивает реснички на слизистой кишечника, что приводит к нарушению пищеварения, обмена веществ и, как следствие, снижению иммунитета. «Если растительный жир добавляют в масло или творог, то на упаковке должна быть соответствующая надпись», — добавила Писарева.

Диетолог подчеркнула, что все растительные жиры разные и нужно знать, какие именно использовали производители и в каком объеме.

Самые опасные — это трансжиры. Их содержание строго регламентируется. В продуктах питания их должно быть не более 1−2%. Потребление большого количества трансжиров влияет на обмен веществ, развитие различных эндокринных заболеваний и формирование ожирения. Ирина Писарева диетолог

Она добавила, что при частом употреблении трансжиров в пищу у людей нарушается метаболизм и работа печени, а также развивается панкреатит. Специалист посоветовала читать состав продуктов и отказываться от покупки, если на упаковке указаны опасные компоненты. Писарева добавила, что недобросовестные производители часто не указывают, что использовали опасные добавки, а самостоятельно найти их в составе практически невозможно.

Фото: РИА «Новости»

Важность маркировки и польза растительных жиров

Необходимо разделять фальсификат и намеренное использование фитостеринов и растительных жиров, которые могут нести пользу организму. Такое мнение в комментарии 360.ru выразила исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. Она пояснила, что покупатель всегда должен знать, какой товар ему предлагают. «Это вопрос маркировки и стандартизации. Потому что есть продукция с молочным жиром, которая стоит дороже, и его заменителем, чье производство обходится дешевле», — заявила специалист.

Дианова подчеркнула, что, если на упаковке сразу написано, что в производстве использовали заменитель молочного жира, отказываться от его покупки не стоит. Не все фитостерины и растительные жиры опасны, некоторые несут пользу.

Они обогащают продукты полиненасыщенными жирными кислотами и благоприятно влияют на липидный профиль и плохой холестерин. Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог

В качестве примера собеседница 360.ru привела Финляндию, в которой объем производства сливочного масла свели к минимуму, заменив спредами или мягким маргарином. Покупатели в магазинах специально берут такую продукцию, потому что знают о том, что она не принесет вреда. Но если российские производители вводили покупателей в заблуждение, выдавая за натуральные масло и творог продукцию с заменителями молочного жира, то это уже фальсификат.