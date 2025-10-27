Многодетный британец умер из-за сильной боли в животе

Mirror: внезапная боль в животе унесла жизнь британца за три недели

Житель Великобритании Дилан Томас умер спустя три недели после появления сильных болей в животе. Об этом сообщило издание Mirror.

Сначала многодетный отец списал неприятные ощущения на некачественную еду и продолжил обычные домашние дела. Когда у Дилана закончились силы терпеть боль, он поехал в медицинский центр.

Врачи диагностировали у него острый панкреатит с воспалением слизистой оболочки желудка. Состояние 29-летнего пациента очень быстро ухудшалось. Он рассказал о переживаемых страданиях в соцсетях. По словам Дилана, он испытывал непрерывную жгучую боль в левом верхнем отделе живота.

Позже британца ввели в искусственную кому, спустя три недели он скончался. Родные Дилана подчеркнули, что на трагический исход могли повлиять вредные привычки — неправильное питание и употребление алкоголя.

Ранее в Великобритании 31-летний мужчина скончался после укуса слепня. Перед этим он пробыл в коме несколько недель.