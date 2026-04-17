Младенческая смертность в России вновь обновила исторический минимум

Младенческая смертность в России уже несколько лет обновляет исторические минимумы. Об этом на расширенном заседании коллегии Минздрава заявил министр Михаил Мурашко, его слова привел ТАСС .

«Уже сегодня 21 регион имеет показатель ниже трех промилле», — подчеркнул он.

При этом Мурашко отметил, что работа по снижению этого показателя продолжится.

Ранее о минимальной младенческой смертности за всю историю России заявил и президент Владимир Путин в приветственной телеграмме. Он поблагодарил работников медицинской отрасли за профессиональный и самоотверженный труд.

