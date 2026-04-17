Младенческая смертность в России вновь обновила исторический минимум
Младенческая смертность в России уже несколько лет обновляет исторические минимумы. Об этом на расширенном заседании коллегии Минздрава заявил министр Михаил Мурашко, его слова привел ТАСС.
«Уже сегодня 21 регион имеет показатель ниже трех промилле», — подчеркнул он.
При этом Мурашко отметил, что работа по снижению этого показателя продолжится.
Ранее о минимальной младенческой смертности за всю историю России заявил и президент Владимир Путин в приветственной телеграмме. Он поблагодарил работников медицинской отрасли за профессиональный и самоотверженный труд.
Ранее более половины россиян в опросе ВЦИОМ поддержали идею ввести ДНК-тестирование на отцовство в роддоме. Почти половина призналась, что готова его пройти.