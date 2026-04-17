Более половины россиян поддержали идею ДНК-тестирования на отцовство в роддоме

До 52% россиян, в том числе 57% мужчин и 48% женщин, положительно относятся к идее проводить в роддомах ДНК-тесты на отцовство. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ .

Для 80% сторонников это способ либо избежать обмана в паре, когда мужчина воспитывает не своего ребенка и не знает об этом, либо обеспечить правовую защиту матери и новорожденного.

Большинство опрошенных решили, что подтверждение отцовства через ДНК либо укрепит отношения в паре, либо никак на них не повлияет. Пройти такой тест согласились 49% респондентов обоих полов.

Кроме того, шесть из десяти опрошенных заявили, что если ребенок оказывается чужим, то его все равно стоит воспитывать дальше как своего.

Ранее беременные получили возможность сдать по ОМС тесты, которые выявляют хромосомные патологии у плода, такие как синдром Дауна.