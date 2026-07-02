MK.RU: центелла азиатская и зеленый чай помогают в борьбе с куперозом

Купероз — это расширение мелких сосудов на лице, которое проявляется в виде красных прожилок и звездочек. С возрастом проблема может усугубляться, но грамотный уход поможет ее решить. Натуральная косметика укрепляет сосуды, восстанавливает кожный барьер и возвращает лицу свежий тон, пишет MK.RU .

Купероз часто сопровождается розацеа. Его причины включают генетику, тонкую кожу, возрастные изменения, гормональный фон и чувствительность кожного барьера. Перепады температуры, солнце, острая еда, алкоголь и стресс также могут провоцировать несовершенства кожи.

Натуральные средства для борьбы с куперозом

1. Укрепляющие растительные экстракты: центелла азиатская (Cica), зеленый чай, ромашка, календула и алоэ вера помогают успокоить воспаления, укрепить сосуды и восстановить кожный барьер.

2. Натуральные масла: масла шиповника, виноградных косточек, жожоба и сквалана укрепляют липидный барьер кожи. Их следует наносить вечером тонким слоем после сыворотки.

3. Питание изнутри: снижение потребления сахара и острого, добавление продуктов, богатых рутином и витамином С, а также омега-3 и цинк улучшают состояние сосудов.

4. Домашние ритуалы красоты: маски два-три раза в неделю, холодные компрессы, мягкое очищение и массаж помогают улучшить состояние кожи.

5. Защита и профилактика: ежедневный SPF 50+, избегание сауны, сильного ветра и алкоголя, а также достаточный сон помогают предотвратить ухудшение состояния кожи.

Регулярный уход за кожей с использованием натуральных средств может значительно улучшить ее состояние. Однако перед началом использования новых средств рекомендуется проконсультироваться с косметологом, особенно при сильном куперозе или розацеа.