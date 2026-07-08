MK.Ru: обезжиренные продукты содержат больше сахара, чем обычные

Считается, что жир — главный враг стройности, поэтому многие выбирают обезжиренные продукты. Однако такие йогурты и творожки не только не способствуют похудению, но и могут привести к набору лишних килограммов, предупредил MK.Ru .

Когда из продукта удаляют жир, он становится пресным и практически несъедобным. Чтобы компенсировать потерю вкуса и текстуры, производители добавляют в обезжиренные продукты больше сахара, крахмала и ароматизаторов.

В результате йогурт с маркировкой «0% жира» может содержать больше сахара, чем обычный. Такой продукт провоцирует резкий скачок инсулина, который блокирует расщепление жировых запасов и способствует отложению новых.