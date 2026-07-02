MK.RU: избыток сахара и фастфуда в рационе провоцирует усиленное выделение кожного сала

Многие считают, что перхоть появляется из-за неправильного выбора шампуня. Однако если белые хлопья на одежде появляются снова и снова, несмотря на все попытки избавиться от них, это может сигнализировать о проблемах в организме, написал MK.RU .

За появление перхоти у большинства людей отвечает грибок Malassezia, который присутствует на коже примерно у 90 % взрослых. В нормальных условиях он не проявляет себя, но определенные факторы могут спровоцировать его активность.

Среди причин, которые могут привести к активизации грибка, выделяют следующие:

1. Гормональные изменения. Женские гормоны влияют на работу сальных желез, а андрогены стимулируют выработку кожного сала, которое является идеальной средой для Malassezia. Беременность, прием оральных контрацептивов, эндокринные нарушения и период постменопаузы могут стать триггерами для появления перхоти.

2. Стресс. Кожа тесно связана с нервной системой. Стресс нарушает работу всего организма, и кожа головы реагирует на нервное напряжение одной из первых. Сильный или хронический стресс повышает уровень гормонов кортизола и адреналина, которые меняют состав кожного сала и ослабляют местный иммунитет.

3. Избыток сахара. То, что мы едим, влияет на состояние кожи. Избыток сахара и фастфуда в рационе провоцирует усиленное выделение кожного сала, создавая благоприятные условия для размножения грибка.

4. Дефицит цинка и витамина D. Несбалансированное питание может привести к дефициту этих полезных веществ. Цинк регулирует работу сальных желез и снимает воспаление, а витамин D отвечает за иммунный ответ кожи и ее барьерные функции.

6. Частое мытье головы. Слишком частое мытье головы агрессивными шампунями с сульфатами и парабенами пересушивает кожу, нарушая ее защитный слой. Это усиливает работу сальных желез и создает благоприятную среду для размножения грибка.

Если вы столкнулись с проблемой перхоти, обратитесь к трихологу. Специалист поможет выявить причину и подобрать эффективное лечение.