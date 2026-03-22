Мясников резко раскритиковал публикации о паразитах в организме

Мясников: сведения о паразитах в интернете недостоверные и необоснованные

Информация в интернете о паразитах в организме человека крайне недостоверная. Об этом в выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Зрители задали врачу вопрос, действительно ли в организме человека обитают паразиты, способные спровоцировать развитие различных заболеваний, в том числе и онкологические.

Мясников в ответ жестко раскритиковал информацию, распространяемую в интернете, а также подчеркнул низкий уровень осведомленности населения. Врач заявил, что данные о паразитах и их способности провоцировать рак не имеет под собой научной основы.

Телеведущий отметил, что популярные в интернете практики «чистки от паразитов» напоминают ритуалы по изгнанию бесов. Никакие чистки не имеют доказанной эффективности и не приводят ни к каким результатам.

