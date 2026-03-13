Доктор Мясников оценил молодежный тренд на «дуркинг»

Среди молодежи сформировался тренд, известный как «дуркинг», — практика госпитализации в психиатрические стационары ради отдыха и восстановления эмоционального состояния. Можно ли спрятаться в от повседневности в больнице и действительно ли это полезно — рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» .

Некоторые молодые люди стали воспринимать психиатрическую больницу не как лечебное учреждение, а как место, где можно ненадолго изолироваться от повседневных проблем и перезагрузиться. Отвечая на вопрос о пользе такого подхода, Мясников сначала иронично заметил, что при такой рабочей нагрузке ему и самому впору задуматься об этом варианте.

Однако потом врач подчеркнул, что госпитализация в психиатрический стационар должна происходить только при наличии медицинских оснований. Даже если речь идет о коммерческих палатах.

«Что значит: „Я пойду, полежу, я хочу полежать?“ Да, есть платные отделения, вы можете полежать, но опять же по показаниям. <…> Но я еще раз говорю, что больница — это не место для отдыха», — заверил доктор.

Мясников также обратил внимание, что многие люди живут с различными психологическими трудностями, не прибегая к лечению в стационаре. Тем, кто хочет восстановить ментальное состояние и снизить уровень стресса, скорее стоит рассмотреть санаторий, а не психиатрическую клинику.

Ранее доктор развеял популярный миф о ежегодной МРТ головы для профилактики инсульта. Мясников назвал вопрос об этом глупым и подчеркнул, что без индивидуальных показаний такой подход неприемлем.